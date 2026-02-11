Intempéries provocaram «3 a 4 milhões de euros» de prejuízos na Guarda

Na segunda-feira, o presidente da Câmara revelou que o mau tempo das últimas semanas provocou prejuízos no concelho estimados em 3 a 4 milhões de euros.

Na semana passada, Sérgio Costa e alguns técnicos visitaram as praias fluviais do concelho (Valhelhas, Aldeia Viçosa, Quinta da Taberna, Vale do Mondego e a piscina natural da Barragem do Caldeirão), onde encontraram

«muitos danos decorrentes das intempéries, tal como derrocadas, danos em infraestruturas e equipamento e árvores caídas, entre outras situações». A primeira estimativa aponta para «um prejuízo de 3 a 4 milhões de euros», disse Sérgio Costa.