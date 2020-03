Guarda: Piso 1 do Pavilhão novo do Hospital Sousa Martins fica reservado ao tratamento de coronavírus

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou, através de comunicado enviado às redações, que irá «proceder a algumas mudanças, reestruturando espaços e funcionamento dos Serviços», alterações que irão durar «enquanto se mantiver o período contingente que atravessamos».

Por decisão do Conselho de Administração vão ficar definidas duas áreas distintas no Hospital Sousa Martins, de forma a «cumprir o objetivo de segurança e proteção dos nossos utentes e profissionais» face ao surto de Covid-19, segundo a ULS.

Desta forma, «no denominado Pavilhão Novo, toda a sua área de internamento e Bloco Operatório – Piso 1, ficarão afectos a doentes suspeitos ou confirmados de infecção por coronavírus», lê-se na nota a que O INTERIOR teve acesso. Manter-se-ão as restantes unidades e serviços que funcionam nos restantes pisos. Já nos Pavilhões 1 e 5, serão internados todos os outros doentes das diversas especialidades. Para que esta mudança fosse possível foram deslocados serviços, nomeadamente:

– O Serviço de Ortopedia passa a ocupar as instalações do serviço de Cardiologia;

– O Serviço de Cardiologia passa a partilhar o piso de Medicina Interna;

– O Serviço de Cirurgia passa a ocupar as instalações do Serviço de Ginecologia;

– O Serviço de Ginecologia passa a partilhar um espaço no Serviço de Obstetricia;

– O Serviço de Pneumologia passará a ocupar as instalações onde actualmente se encontra o internamento de Psiquiatria;

– A Urgência Pediátrica passa a ocupar as instalações onde se encontra actualmente a Consulta Externa de Psiquiatra;

– A Consulta Externa de Psiquiatria passa a funcionar na zona das Consultas Externas do Pavilhão Novo;

– As cirurgias de doentes não infectados por coronavírus serão realizadas no Bloco Operatório do Pavilhão 5;

Estas mudanças foram iniciadas durante a noite de ontem e vão decorrer «de forma faseada» até ao final da semana. Já a partir das 13 horas de hoje a Urgência Pediátrica funcionará no novo espaço pelo que o seu acesso preferencial será pela portaria da antiga Consulta Externa, segundo indicações da unidade de saúde guardense.

A ULS da Guarda sublinha ainda que «lamenta já quaisquer constrangimentos ou incómodos que estas medidas possam causar a utentes e profissionais mas é definitivamente a melhor opção para minimizar o risco».