Guarda: IIº Seminário da Associação de Diabéticos do Distrito

A Associação de Diabéticos do Distrito da Guarda (ADDG) organiza este sábado o IIº Seminário da Diabetes, cujo tema é “A família e a Diabetes”.

A iniciativa vai decorrer no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda e tem como objetivo «promover informação atualizada sobre a diabetes e consciencializar as pessoas para as problemáticas e necessidades que enfrentam os doentes com diabetes», segundo a ADDG.