“A Lã e a Neve” na Casa da Cultura de Seia

A peça de teatro “Lano Kaj Neĝo” (“A Lã e a Neve”, na língua esperanto), uma adaptação da companhia ASTA ao romance de Ferreira de Castro, está em cena este sábado (21h30) na Casa Municipal da Cultura de Seia.

Com direção de Miguel Pereira, a criação acompanha o percurso de Horácio, pastor em Manteigas que anseia um dia reunir as condições financeiras para poder ter a casa que sonha para viver com a sua família, até se tornar tecelão numa fábrica na Covilhã e confrontar-se com a dura realidade do operariado.

«Enquadrada nos anos 40 do séc. XX, durante o período da Segunda Guerra Mundial e com a ditadura em Portugal como pano de fundo, olha-se para a Serra isolada e para as condições precárias em que vivem aqueles serranos, e olha-se para o auge do mundo industrial e têxtil na Covilhã onde o trabalho se torna uma reivindicação social importante», lê-se na sinopse. A interpretação está a cargo de Bruno Esteves, Carmo Teixeira e Sérgio Novo.