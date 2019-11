Distrital da Guarda do PSD declara «apoio incondicional» a Rui Rio

A Comissão Política Distrital do PSD da Guarda manifesta «apoio inequívoco e incondicional» a Rui Rio, que se recandidata à presidência do partido. A decisão foi tomada numa reunião realizada na passada segunda-feira, mas só esta esta sexta-feira foi divulgada através de um comunicado.

Segundo a nota, a decisão teve em conta «a importância que esta eleição assume para o futuro do partido e partiu da ponderação de que Rui Rio é atualmente o candidato que mais adequadamente serve os interesses do PSD e do país».

A Distrital liderada por Carlos Peixoto acrescenta que o líder recandidato é também «o único candidato que tem a oportunidade de fazer uma oposição construtiva, combativa e permanente na Assembleia da Republica, hoje o centro do debate politico e da visibilidade de um partido».

Além de Rui Rio, são candidatos à presidência do PSD Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.