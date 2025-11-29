“Guarda, Cidade Natal” quase pronta na Praça Velha

A “Guarda, Cidade Natal” está praticamente montada na Praça Luís de Camões, no “coração” da cidade mais alta. O evento de animação natalícia vai abrir portas na segunda-feira (17h15), um pouco antes da chegada do Pai Natal.

Este ano, a “Guarda, Cidade Natal” prolonga-se até 6 de janeiro. São mais quinze dias do que o habitual, com concertos, mercadinhos alusivos à época, espetáculos, animação de rua e o tradicional madeiro. Tudo porque, este ano, a festa da passagem de ano vai fazer-se no largo do mercado municipal.

Como habitualmente, a Praça Velha volta a ter árvore de Natal, o carrossel parisiense, o comboio, a casa do Pai Natal, um mercadinho de Natal e um mercadinho Social, onde as associações vão partilhar o que fazem de melhor e ajudar quem mais precisa.

Durante o mês de dezembro vai também decorrer o concurso de montras, em parceria com o NERGA, e a campanha ‘Neste Natal, compre no Comércio local!’, que inclui a oferta de vouchers entre 50 a 250 euros aos clientes do comércio da cidade aderente.