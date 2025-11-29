União de Lamas derrota Gouveia

O Desportivo de Gouveia perdeu 3-0 na visita ao União de Lamas, na 10ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal. Os serranos ainda resistiram quase 50 minutos às investidas dos locais, mas sucumbiram com o primeiro golo da equipa de Santa Maria de Lamas (Santa Maria da Feira).

Mesmo assim, o União de Lamas só sentenciou a partida nos minutos finais, ampliando a vantagem aos 84′ e marcou de novo dois minutos depois. Só com um ponto o Gouveia é cada vez mais último da Série B e no próximo domingo defronta o Vila Meã, atual terceiro classificado.