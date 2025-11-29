Meias-finais da Taça de Futsal decorrem em Almeida e Vilar Formoso

Já começaram as meias-finais da Taça de Futsal da Associação de Futebol da Guarda, que decorrem este sábado em Vilar Formoso e Almeida.

As equipas seniores femininas foram as primeiras a entrar em campo. No Pavilhão Gimnodesportivo Fronteira da Paz, de Vilar Formoso, defrontam-se o Penaverdense (Aguiar da Beira) e o Casal de Cinza (Guarda) – na foto. Já o Pavilhão Gimnodesportivo de Almeida recebe a partida entre o Núcleo Sportinguista de Figueira de Castelo Rodrigo e o NDS (Guarda). Os jogos começaram às 18 horas e a entrada é livre. A final disputa-se amanhã (18 horas) em Almeida.

Em masculinos, a primeira meia-final vai opor o Estrela de Almeida ao Casal de Cinza no Pavilhão Gimnodesportivo Fronteira da Paz, em Vilar Formoso, a partir das 20h30. À mesma hora começará também o Sameiro-Sp. Sabugal no Pavilhão Gimnodesportivo de Almeida. A final está agendada para as 20h30 de domingo, novamente no Gimnodesportivo de Almeida.