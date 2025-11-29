“AmarAmália”, de Vasco Wellenkamp, no Teatro Cine de Gouveia

O Teatro Cine de Gouveia recebe esta noite (21h30) o espetáculo de dança contemporânea “AmarAmália”, de Vasco Wellenkamp.
Trata-se e uma homenagem a Amália Rodrigues, cuja vida, carreira e voz passaram a confundir-se com o próprio país e o fado. «As hipóteses sobre a origem do Fado são muito diversas. Para uns, as suas raízes estão no Oriente, para outros nas canções dos escravos levados para o Brasil que cantavam ao ritmo murmurante do oceano. Gosto da imagem nostálgica de um Fado nascido em alto mar. Mas, enquanto coreógrafo, o que me seduz é sobretudo a emoção e a força dramática com que chegou até nós na voz divina de Amália», escreve, a propósito, o coreógrafo.
O espetáculo é protagonizado por dez bailarinos e incluiu ma seleção de canções da icónica fadista enquadradas numa malha musical formada por uma colagem de diversas obras musicais elaborada pelo próprio coreógrafo.
