Guarda “Cidade Natal”

A “Cidade Natal” regressou à Guarda.

Hoje , no Jardim José de Lemos, a animação começou a percorrer as principais artérias comerciais da Cidade, até à Rua do Comércio, onde, o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, cortou a fita simbólica com a ajuda de algumas crianças.

As festividades prosseguiram depois na Praça Luís de Camões, que por estes dias será o centro de diversões mais intenso da região. Durante a inauguração, centenas de pessoas acompanharam a comitiva autárquica na abertura da edição 2019 da Cidade Natal.

Junto à Sé Catedral ficou este ano localizada a árvore mais alta de todas as edições da “Cidade Natal”, com 12 metros de altura. Ao lado ficou a casa do Pai Natal, onde a personagem emblemática – e sempre tão apreciada pelos mais novos – irá receber as crianças.

O espaço inclui ainda uma pista de gelo, um carrossel parisiense, um banco gigante (‘photo point’), uma mini “roda gigante”, uma estação e um comboio, rodeado de pequenas bancas que compõem o Mercadinho de Natal.

O momento mais aguardado da tarde foi a chegada do Pai Natal que desceu do alto da Sé até ao estrado frontal da “sua casa”. Ao mesmo tempo Carlos Chaves Monteiro, desejava a todos uns «dias de diversão» enquanto dava a ordem para que fossem ligadas as luzes da árvore de Natal.

A “Cidade Natal” estará em funcionamento até dia 25 de dezembro, entre as 10 e as 20 horas.