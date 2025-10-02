GRANDE DEBATE autárquico da Guarda começa daqui a pouco (17h30)

Está tudo pronto no pavilhão do NERGA-Associação Empresarial, para o GRANDE DEBATE com os candidatos à Câmara Municipal da Guarda.

António Monteirinho (PS), João Prata (Guarda com Ambição-PSD/CDS-PP/IL), José Pedro Branquinho (CDU), Luís Soares (Chega) e Sérgio Costa (PG-Pela Guarda/NC/ PPM), vão esgrimir argumentos sobre o que pretendem para o concelho nos próximos quatro anos. O GRANDE DEBATE (17h30) é organizado numa parceria RÁDIO ALTITUDE/O INTERIOR/NERGA. Terá moderação de Luís Baptista-Martins e será transmitido em direto nos 90.9 FM e páginas do Facebook da Rádio e de O INTERIOR.