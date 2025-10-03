Fogo destruiu fábrica de sofás da Robinil no Sabugal

Um incêndio que deflagrou na noite desta quinta-feira destruiu por completo a fábrica de sofás Robinil, no Sabugal. As chamas foram extintas durante a madrugada de sexta-feira, pelas 2 horas, tendo o combate mobilizado 42 operacionais, apoiados por 12 viaturas.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 22h17, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Segundo fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da ANEPC, «as instalações foram totalmente destruídas, mas o telhado não chegou a ruir».

A mesma fonte adiantou que o incêndio não causou feridos. Pelas 9 horas, continuavam no local dez operacionais e quatro viaturas em trabalhos de vigilância.