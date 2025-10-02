Homem de 70 anos morre em Seia vítima de acidente com trator

Um homem de 70 anos morreu, esta tarde, na sequência de um acidente com um trator, na localidade do Eirô, freguesia de Santa Marinha, concelho de Seia. O alerta foi dado às 13h37 e o óbito foi declarado no local.

Foram destacados para a ocorrência os Bombeiros Voluntários de Seia, com dois veículos e sete operacionais, a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Seia, militares da GNR e o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR. A GNR está a investigar as causas do acidente.