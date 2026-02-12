Feira das Tradições é inaugurada amanhã

Pelas 14h30 realiza-se o habitual desfile de Carnaval com a Comunidade Escolar e Associações do concelho, contabilizando cerca de «1000 participantes e 10 carros alegóricos», segundo adiantou a autarca local, Daniela Capelo.

Pelas 18 horas o Centro Logístico de Pinhel abre portas para a inauguração oficial da 31ª edição da Feira das Tradições, que neste ano de 2026 tem um recinto de 17 mil metros quadrados, dos quais 14 mil metros quadrados de área coberta, onde estarão cerca de 200 expositores, e ainda 600 lugares de estacionamento.

No dia da abertura, pelas 21 horas atua a Banda Filarmónica de Pinhel, Academia de Música e Convidados, à qual se segue, as atuações de N’Roll on Night (22 horas) e Mizzy Miles (23h30). Pela uma hora da madrugada sobe ao palco Plutónio, o cabeça de cartaz deste dia, e a partir das 2h30 a música fica com Danni Gto e Dj Dadda.

No sábado a Feira e os espaços de exposição abrem pelas 10 horas. Para as 14h30 está agendado o colóquio “Caminhos da Saudade – a Emigração Pinhelense” – o tema da 31ª edição do certame. Pelas 16 horas começa a animação musical com a Festa da Música Popular com atuação os Grupo de Bombos da Casa do Povo de Pinhel, Grupo Sons da Concertina de Alverca da Beira e Grupo de Concertinas da Casa do Povo de Pinhel. Pelas 21 horas há tributo a Tina Turner com os Simply The Best e às 23h30 sobem ao palco os GNR. Pela uma da manhã a homenagem é feita a Marco Paulo com a atuação da Banda Para Sempre Palco, à qual se segue, pelas 2h30, os Dj’s Kura e TwoBrothers.

No último dia da Feira das Tradições e Atividades Económicas a música volta pelas 14h30 com os Grupos de Concertinas do Safurdão, Grupo de Concertinas de Vascoveiro e Rancho Folclórico “A Flor do Campo” de Souropires. Pelas 17h30 atuam os Sons do Minho e para as 19 horas está agendado um Concurso de Máscaras. Pelas 21 horas atuam os Trovas da Beira e segue-se, pelas 22h30, a atuação dos ÁTOA que convidam Luís Trigacheiro e Buba Espinho para esta noite que vai ser encerrada pelos Vizinhos e Cromos da Noite.