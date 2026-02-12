La Vie Guarda comemora Carnaval com atividades durante quatro dias

O Centro Comercial La Vie Guarda vai promover atividades gratuitas durante quatro dias para comemorar o carnaval. Entre 14 e 17 de fevereiro há uma programação diversificada e pensada para toda a família, segundo os responsáveis do centro comercial guardense.

Entre as principais atrações destacam-se o «Barco Pirata, a Piscina de Bolas, os Jogos de Madeira e as Pinturas Faciais, ideais para entrar no espírito carnavalesco». As atividades decorrem diariamente das 11 às 13 horas e das 14 às 18 horas, permitindo às famílias desfrutar de momentos de diversão ao longo de todo o dia.

É mais uma forma do La Vie Guarda «proporcionar experiências memoráveis à comunidade local, promovendo o convívio em família e a animação infantil».