Famalicão queimou o “entrudo” com muita sátira

Famalicão da Serra realizou na terça-feira de Carnaval o “Enterro do Entrudo”, que, manda a tradição, é a oportunidade perfeita para satirizar pessoas, políticos, acontecimentos e hábitos reprováveis de elementos da comunidade local.

O desfile percorreu a rua principal da aldeia ao som da “Marcha Fúnebre” e terminou com a leitura do sermão por um padre improvisado, antes do entrudo ser queimado na praça. A atividade, que se cumpre há várias décadas, fechou o programa de animação carnavalesca “GuardaFolia”, da Câmara da Guarda. A organização foi do Centro Cultural da Famalicão da Serra, com o apoio da autarquia, da Junta de Freguesia e dos bombeiros de Famalicão.