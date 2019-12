Exposições de fotografia espalhadas pela cidade da Guarda

Exposições, debates, mostras e lançamentos de publicações sobre fotografia marcam o IIIº Encontro “Imagem e Território”, organizado pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI) na Guarda esta sexta-feira e sábado.

A atividade é promovida no âmbito do projeto/ concurso “Transversalidades – Fotografias Sem Fronteiras”, que se destina a dinamizar a cooperação e a inclusão dos territórios através da imagem. À oitava edição deste desafio foram submetidos mais de 800 portefólios provenientes de 70 países, apresentados por fotógrafos, fotojornalistas, designers e representantes de outras artes. O encontro fica marcado por 14 exposições de fotografia no TMG, na sede da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (Praça Velha), no claustro do Paço da Cultura, no Instituto Politécnico, no átrio da consulta externa do Hospital Sousa Martins e nos Paços do Concelho. Também a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, o centro comercial La Vie, a Secundária Afonso Albuquerque, a Fundação João Bento Raimundo e a escola profissional EnsiGuarda vão acolher algumas destas mostras.