Manteigas acolhe Encontro Distrital de Associações Juvenis

A Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda (FAJDG) escolheu a vila de Manteigas para acolher o 23º Encontro Distrital de Associações Juvenis (EDAJ), que se inicia esta sexta-feira e termina no domingo.

A iniciativa visa refletir e debater os conceitos de juventude e participação social, os jovens e a democracia, cidadania ativa, comunicação inclusiva e educação não formal. O destaque deste ano vai para o painel dedicado ao tema “A Importância das Associações Juvenis no Interior”, em que serão divulgados alguns projetos de associações do distrito, como, por exemplo, na área do voluntariado jovem. Durante o encontro será também apresentado o projeto Geopark Estrela e os participantes poderão visitar o património natural e edificado de Manteigas. Já as associações inscritas terão a oportunidade de divulgar o seu trabalho na habitual mostra associativa. O debate sobre políticas públicas de juventude terá lugar no domingo, na tradicional “Hora de partir a loiça!”, seguindo-se a apresentação e votação do documento de conclusões. A organização estima a presença de cerca de centena e meia de participantes nos três dias do EDAJ, entre os quais representantes das federações regionais e da Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ).