Escolas fechadas e aulas suspensas em cinco concelhos do distrito da Guarda por causa da neve

Além da Guarda, onde os dois Agrupamentos de Escolas já optaram pelo fecho das escolas e do Instituto Politécnico ter optado pela suspensão das atividades presenciais, “preventivamente”, durante o período da manhã, em Almeida, a autarquia decidiu suspender as aulas no Agrupamento de Escolas local e os transportes escolares «face às atuais condições climatéricas e à situação de insegurança na circulação nas estradas nacionais e municipais».

A mesma decisão foi tomada em Pinhel, onde o município também suspendeu as atividades letivas do Agrupamento de Escolas «devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas que se fazem sentir».

Já a Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo cancelou as aulas «em todos os estabelecimentos de ensino do concelho» devido «à intensa queda de neve que se fez sentir na madrugada de hoje».

No Sabugal, «devido às condições meteorológicas adversas», os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas do Sabugal estão hoje encerrados.

«Enquanto esta situação se mantiver, os transportes públicos estão temporariamente suspensos nas zonas mais afetadas», refere a autarquia numa nota publicada nas redes sociais.

«Estas medidas preventivas pretendem minimizar a exposição ao risco, sobretudo nas deslocações rodoviárias e no acesso às zonas mais altas do concelho», é justificado.

Nos restantes concelhos do distrito da Guarda, caso de Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas, Mêda, Seia e Trancoso, os estabelecimentos de ensino estão a funcionar com normalidade.