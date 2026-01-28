Distrito da Guarda e Viseu em alerta vermelho

Os distritos da Guarda e Viseu estão sob aviso vermelho, segundo o IPMA, devido à «precipitação persistente, e por vezes forte» e «rajadas de vento da ordem de 140 km/h». Especificamente para o distrito da Guarda o alerta vermelho inclui a possibilidade de «queda de neve acima de 1500 metros, com acumulação até 5 centímetros».

A Câmara da Guarda já informou acerca do encerramento das várias escolas da cidade, sendo que o Instituto Politécnico da Guarda, segundo o presidente da instituição, Joaquim Brigas, decidiu fechar apenas durante a manhã. Além disso, para os condutores, a autarquia recomenda o uso do «corredor de circulação recomendado, para além da VICEG (Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro; Avenida Monsenhor Mendes do Carmo; Avenida Cidade de Safed; Avenida Cidade de Béjar; Avenida Cidade de Watterbury; Avenida Cidade de Salamanca e ainda Rua António Sérgio, até à central de camionagem)».