Detido pela PJ da Guarda mediador de seguros que burlou clientes em cerca de 800 mil euros

O Departamento de Investigação Criminal da Guarda da Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 52 anos pela presumível autoria da prática de dezenas de crimes de burla qualificada, cujos prejuízos causados ascendem, pelo que foi apurado até à data, a cerca de 800 mil euros.

«Desde 2012, o suspeito tem vindo a valer-se da sua atividade profissional enquanto mediador de seguros, para levar os seus clientes a “investir” em aplicações financeiras das instituições às quais estava ligado, porém os investimentos não chegavam a concretizar-se, vindo este a apoderar-se dos respetivos montantes, dissipando-os posteriormente através de contas bancárias de familiares», adianta a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR.

A investigação teve origem numa queixa cujo dano atingiu os 300 mil euros, tendo já sido identificadas cerca de duas dezenas de vítimas. O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A investigação prossegue até «ao cabal esclarecimento dos factos e identificação de todas as vítimas», num inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.