CIMRBSE leva experiências únicas à BTL

A Comunidade Intermunicipal da Região Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE) vai marcar presença na BTL, que começa hoje e prolonga-se até domingo, para promover «a diversidade e riqueza» do seu território.

Naquele que é o principal certame de turismo em Portugal, a CIMRBSE participa com um stand «totalmente renovado, moderno, confortável e imersivo», concebido para proporcionar uma experiência única aos visitantes. As Beiras e Serra da Estrela irão também promover o projeto “Verde Puro”, que se destina a mobilizar comunidades e visitantes para apadrinhar e plantar árvores autóctones com o objetivo de tornar este território «mais verde, sustentável e fiel à sua identidade natural». No stand, os visitantes poderão conhecer e explorar as diferentes experiências que a região tem para oferecer, do património histórico e cultural (castelos, espaços museológicos, património religioso) às Aldeias de Montanha, sem esquecer as paisagens naturais dos 15 municípios.

Em destaque vão estar também os produtos gastronómicos da região, nomeadamente o queijo Serra da Estrela DOP. As três regiões vitivinícolas, Beira Interior, Dão e Douro, também estarão em evidência para divulgar a diversidade das castas e a história vitivinícola centenária deste vasto território do interior do país. Em termos de oferta turística, a CIMRBSE afirma-se no domínio termal, com cinco estâncias centradas no bem-estar e na saúde. Outro trunfo da Comunidade Intermunicipal sediada na Guarda são as Aldeias Históricas e Aldeias do Xisto, que «completam a experiência dos visitantes, oferecendo percursos por localidades emblemáticas que combinam história, arquitetura e paisagens de grande beleza natural».

O território das Beiras e Serra da Estrela distingue-se ainda pelos 6.300 quilómetros de percursos pedestres e por ter cerca de um terço do seu território classificado numa Reserva Natural (Malcata), dois parques naturais (Serra da Estrela e Douro Internacional) e um Geoparque Mundial da UNESCO (Serra da Estrela). Carlos Condesso, presidente da CIMRBSE, considera que «o desenvolvimento deste território passa por valorizar aquilo que nos torna únicos: a natureza, as pessoas e a identidade das Beiras e Serra da Estrela. Com 15 municípios unidos, um património natural de excelência e uma forte aposta na sustentabilidade, continuamos empenhados em promover uma região mais coesa, atrativa e preparada para o futuro, onde a qualidade de vida, a preservação ambiental e o turismo sustentável caminham lado a lado».

Na BTL, a CIMRBSE participa sob o mote “Con(c/s)elhos de paixão”, com destaque para os territórios de montanha, termalismo, gastronomia e património histórico. Até domingo haverá apresentações, debates, degustações, performances e recriações históricas. Pelo stand vão passar os 15 municípios da região e várias entidades parceiras. «A presença da Região Beiras e Serra da Estrela na BTL’26 representa uma oportunidade estratégica para reforçar a notoriedade da região como destino turístico diversificado e sustentável, valorizando o seu património, cultura e história, natureza e aventura, saúde e bem-estar e gastronomia», sublinha a CIM em comunicado enviado a O INTERIOR.