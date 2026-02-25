Francisco Moreira iniciou época com 104º lugar em Girona

O manteiguense Francisco Moreira participou no Santa Vall Gravel Earth Series, em Girona (Espanha), que concluiu na 104ª posição da geral.

O corredor do Grupo BTT de Manteigas alinhou na primeira prova internacional de gravel da nova temporada, que juntou os melhores do mundo da especialidade. Perante a forte concorrência e um número de dorsal muito alto, «a prova tornou-se muito difícil para mim. Com muita gente à frente, procurei gerir as forças, com muitas paragens em trilhos mais estreitos. Os pisos estavam muito enlameados e foi difícil conquistar posições no primeiro dia», relatou Francisco Moreira em comunicado enviado a O INTERIOR. No segundo dia, fruto de um novo posicionamento, o manteiguense conseguiu subir mais de cem lugares para terminar na 104ª posição da classificação geral. No arranque da temporada der gravel, Francisco Moreira disse ter-se sentido bem, apesar de ter estado «muito tempo parado» devido a uma forte gripe. «Mostrei-me competitivo e a ganhar confiança para as próximas provas», adiantou, revelando que irá participar nas provas UCI mundiais de gravel e BTT. A próxima jornada será a mítica corrida de BTT Far West, em Calatayud (Espanha).