Bloggers de viagem reúnem este fim de semana na Covilhã

A Covilhã recebe, no fim de semana, o IIº Encontro Nacional de Travel Bloggers Portugueses, onde são esperados 50 responsáveis de 31 blogues «com um alcance de mais de 500 mil seguidores», adianta a autarquia.

O evento tem como objetivo dar a conhecer a “cidade-neve” no verão e a Serra da Estrela, bem como fomentar a partilha de histórias e experiências entre os participantes.

O programa inclui várias atividades, como visitas aos pontos turísticos, provas gastronómicas, eventos culturais e a participação em momentos de conversa com a comunidade. O encontro é organizado pelo grupo #Travel Bloggers PT e conta com a colaboração da Câmara da Covilhã.