Incêndio corta A25 na zona de Albergaria

Um incêndio no concelho de Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro, obrigou ao início de manhã ao corte do trânsito na autoestrada do Norte (A1), da A25 (Beiras Litoral e Alta) e do IC2.

Na autoestrada que liga Vilar Formoso a Aveiro não se circula entre os nós de Carvoeiro e Sobreiro. No distrito de Aveiro há mais de 756 operacionais, 224 viaturas no apoio ao combate a dois fogos florestais e seis apoios aéreos, segundo dados da Proteção Civil.

A Situação de Alerta decretada pelo Governo vigora até às 23h59 do próximo domingo em todo o território continental, face à subida das temperaturas máximas que aumenta a probabilidade do risco de incêndio em várias regiões do país.

O Executivo alerta para a necessidade de adotar medidas preventivas de forma a minimizar risco de incêndio. Na quinta-feira, um helicóptero da Força Aérea Portuguesa efetuou durante a tarde a primeira patrulha de vigilância e fiscalização.

«Durante o patrulhamento aéreo realizado ontem, foram controladas situações de trabalhos em espaços florestais e viaturas em zonas isoladas que, em coordenação com equipas terrestres da GNR, através da utilização de comunicações rádio, permitiram a sua abordagem e fiscalização. Por outro lado, este patrulhamento aumentou a capacidade de apoio às operações de combate aos incêndios em curso, com a avaliação de possíveis riscos para áreas residenciais», refere a GNR em comunicado.

Em fase de conclusão encontram-se os fogos de Quinta do Neves (Covilhã) e do Cró (Sabugal).