Alunos do IPG assinalam Dia da Saúde com várias atividades em Trancoso

Um grupo de alunos do curso de mestrado em Enfermagem Comunitária do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) dinamiza esta quarta-feira, Dia da Saúde, várias atividades em Trancoso.

A iniciativa é promovida em parceria com a UCSP local e vai envolver os alunos do 5º e 9º ano do Agrupamento de Escolas de Trancoso, abrangendo a promoção da literacia em atividade física e alimentação saudável; promoção da saúde mental e competências socioemocionais; educação para os afetos e sexualidade e prevenção do consumo de tabaco e bebidas alcoólicas.

As atividades decorrem ao longo do dia no Centro Cultural da “cidade de Bandarra”. Pelas 18h30 será exibida no Cine-Auditório Jacinto Ramos a curta-metragem “No limiar do pensamento”, que alerta para o estigma da doença mental. No final haverá espaço para uma reflexão/debate sobre o tema. A sessão tem entrada livre.