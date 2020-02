Manteigas tem candidaturas abertas ao concurso literário “Prémio Dr. João Isabel”

A Câmara de Manteigas tem a decorrer até 31 de março o prazo para entrega de candidaturas ao 21º concurso literário “Prémio Dr. João Isabel”.

Com este galardão, a autarquia pretende prestar homenagem ao médico e escritor João Isabel e promover «o aparecimento de escritores, a leitura e a língua portuguesa». Segundo o regulamento, os trabalhos concorrentes deverão ser entregues em papel na Biblioteca Municipal da vila serrana ou enviados pelo correio, estando a sessão pública de entrega dos prémios agendada para 9 de maio, no âmbito da 21ª Feira do Livro de Manteigas.