Judo: Guardenses no pódio do Open Ana Hormigo

Quatro judocas do CDCSS Pinheiro (Guarda) subiram ao pódio no Open Ana Hormigo de juniores realizado no sábado, em Alcains.

Os irmãos André (-60 quilos) e Hugo Bernardo (-90 quilos), bem como Aurélio Soares em -66 quilos, conquistaram o terceiro lugar nas suas categorias. Por sua vez, Yevgeny Vysochina obteve o segundo lugar em -81 quilos. O torneio serviu de preparação para o Campeonato Regional (Centro-Sul) que terá lugar dia 15, em Arronches, e garantirá o acesso ao Nacional de juniores agendado para 29 de fevereiro em Odivelas. Entretanto, este sábado Pedro Gil, em -81 quilos, irá competir no Nacional de cadetes.