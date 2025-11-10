Alameda de Santo André e Auditório da BMEL vandalizados

Esta noite a Alameda e o auditório ao ar livre da BMEL foram vandalizados com frases escritas com tinta grafitti. Segundo fonte do Altitude, terá acontecido entre as 00h30 e as 4 horas da madrugada desta segunda-feira.

As mensagens dizem “CED = Morte. Quem lucra? Nós Gatos não somos descartáveis”.

Poder-se-á imaginar que a mensagem esteja relacionada da com a Capturar-Esterilizar-Devolver (CED), um método humano e de controlo de colónias de gatos e de redução das populações felinas silvestres, um método que o autor dos grafittis considera “morte”.