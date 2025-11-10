Colisão entre ambulância e ligeiro provoca um ferido grave em Pinhel

Uma colisão entre um ligeiro e um ambulância dos bombeiros de Pinhel na EN 324, que liga a “cidade-falcão” à Mêda, provocou um ferido grave na manhã desta segunda-feira.

O alerta para o acidente foi dado pelas 9h37 e para o local foram mobilizados 16 operacionais e seis viaturas dos voluntários pinhelenses, bem como a VMER e a GNR. O ferido grave é o condutor do ligeiro de passageiros, que foi transportado para o Hospital Sousa Martins, na Guarda.

«Nos dois veículos só seguia o condutor, sendo que o motorista da ambulância saiu ileso da colisão», adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.