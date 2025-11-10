Guarda FC soma sexta vitória consecutiva na I Liga Distrital

O Guarda Futebol Clube continua imbatível na I Liga Distrital. Os guardenses receberam e golearam o Aguiar da Beira por 5-0. Com seis vitórias em outros tantos jogos, 18 golos marcados e apenas um sofrido, o Guarda FC reforçou a liderança isolada com 18 pontos.
Na 6ª jornada o Figueirense venceu o Celoricense por 3-2 e continua a 3 pontos da liderança. O Fornos de Algodres empatou em casa (3-3) com o Sp. Sabugal, já o Sp. Mêda ganhou ao Vila Cortês por 2-1. O Vilanovenses também derrotou o Trancoso por 3-2 e mantém-se no 3º lugar com 13 pontos. Nos restantes jogos, o São Romão goleou o Foz Côa por 5-1 e houve empate (1-1) entre Vilar Formoso e Vila Franca das Naves.
Deixe comentário