Sp. Covilhã venceu em casa o líder Caldas SC por 2-1

9 Novembro, 2025
Escrito por Carlos Gomes

O Sp. Covilhã recebeu e venceu o Caldas SC por 2-1, conseguindo a segunda vitória na Liga 3 Série B. O encontro da 10ª jornada foi marcado pelo equilíbrio, mas Cheikh Niang destacou-se, contribuindo com dois golos para a vitória da equipa serrana.

O atacante abriu o marcador aos 54 minutos para o SC Covilhã. O Caldas SC respondeu aos 75 minutos, com um golo de Luís Farinha, mas aos 85 minutos o avançado do SC Covilhã estabeleceu o resultado em 2-1.

Com este desfecho, o SC Covilhã soma três pontos importantes na luta pela manutenção. O próximo compromisso do SC Covilhã será fora de casa contra o 1º de Dezembro.

No Campeonato de Portugal, o Gouveia perdeu em casa com o Alpendorada por 3-0 e continua no último lugar da Série B, apenas com 1 ponto.

