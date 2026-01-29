Premium Sociedade

A Revolução esteve em direto na Rádio Altitude 52 anos depois

29 Janeiro, 2026
Comentar
6 min (tempo de leitura)
Escrito por Sofia Pereira

Foi a estreia nacional da escuta coletiva “…E temos o povo…”, que arrancou no domingo, na Guarda, e vai itinerar por todo o país. A casa da Rádio Altitude acolheu cerca de 50 pessoas para ouvir a primeira montagem da reportagem radiofónica com os sons do dia 25 de Abril de 1974. Foi quase às escuras que os participantes ouviram quatro horas de gravação, com a compilação de sons que não voltaram a ser ouvidos desde o dia que mudou Portugal.

Autentique-se para ler o artigo na totalidade

Se já é assinante
Inicie Sessão
Se ainda não é assinante
Assine Já

Sobre o autor

Sofia Pereira

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Pocentro Pt2020 Fse Bom