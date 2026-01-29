A Revolução esteve em direto na Rádio Altitude 52 anos depois

Foi a estreia nacional da escuta coletiva “…E temos o povo…”, que arrancou no domingo, na Guarda, e vai itinerar por todo o país. A casa da Rádio Altitude acolheu cerca de 50 pessoas para ouvir a primeira montagem da reportagem radiofónica com os sons do dia 25 de Abril de 1974. Foi quase às escuras que os participantes ouviram quatro horas de gravação, com a compilação de sons que não voltaram a ser ouvidos desde o dia que mudou Portugal.