Empreitada da Variante da Ti Jaquina adjudicada por 10,6 milhões de euros

Foi assinada, na tarde desta terça-feira, no Município da Guarda, o contrato de empreitada da obra de “Regeneração e Mobilidade Urbana do Vale do Cabroeiro”, para a construção da prometida “variante da Ti Jaquina”. A obra foi adjudicada ao consórcio António Saraiva, Opualite e João Tomé Saraiva, pelo valor de cerca de 10,6 milhões de euros, com um prazo de execução de 915 dias.

Até meados de 2026 Sérgio Costa pretende ver as máquinas «no terreno e a obra a todo o gás». O autarca sublinha que a construção da Variante da Ti Jaquina contribui para o desenvolvimento e ligação da periferia ao coração da cidade. Mas por enquanto faltam pareceres da reunião de Câmara da Guarda e da Assembleia Municipal.