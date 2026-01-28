PJ detém suspeito de drogar e violar rapariga de 16 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira, na Guarda, um homem de 44 anos, suspeito da prática de crimes de violação, coação sexual e tráfico de estupefacientes agravado, praticados contra uma adolescente de 16 anos.

«A investigação teve início no passado dia 16 de janeiro, numa comunicação efetuada pelo serviço de Urgência Pediátrica da ULS da Guarda, por suspeita de crime sexual, com necessidade de diligências imediatas», adianta a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR. O suspeito foi detido por elementos do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em estreita articulação com o DIAP da Guarda. Segundo as autoridades, a menor encontra-se internada numa casa de acolhimento, na cidade, e, «numa das ausências não autorizadas, conheceu o presumível autor que lhe deu a consumir produtos estupefacientes».

«Aproveitando-se do estado de consciência induzido, forçou-a à prática de atos sexuais no interior de uma habitação devoluta e abandonada», acrescenta a Judiciária. O detido vai ser presente, esta quarta-feira, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Guarda para aplicação das adequadas medidas de coação.