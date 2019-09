Estudantes saíram à rua pelo clima na Guarda

Cerca de duas centenas de estudantes participaram esta sexta-feira na manifestação pelo clima e gritaram palavras de ordem como “Não há planeta B” ou “Ó senhor ministro, diga por favor porque é que no Inverno ainda faz calor!”.

A ação integrada na greve climática da comunidade estudantil juntou alunos do ensino básico e do secundário, que empunharam cartazes onde se lia “Mudem o sistema, não clima”, “Salvem a Amazónia”, “Stop Lítio” ou “Make love not CO”.

A marcha decorreu sem incidentes entre a Praça Velha, onde foi lido o manifesto da iniciativa, e a Câmara Municipal. Aqui, os porta-vozes do movimento na Guarda foram recebidos pelo presidente Carlos Chaves Monteiro. (fotos O INTERIOR)