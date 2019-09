Guarda leva tecelagem, cestaria e vaca jarmelista à “Festa do Outono” da Fundação de Serralves

A Guarda participa este fim de semana na “Festa do Outono” da Fundação de Serralves, no Porto, com ateliers e trabalho ao vivo de tecelagem dos Meios e de Cestaria de Gonçalo e Famalicão da Serra.

O município vai também aproveitar o evento para divulgar a vaca da raça jarmelista, que passará a integrar a quinta pedagógica da Fundação portuense numa ação concertada com a ACRIGUARDA – Associação de Criadores de Ruminantes do Concelho da Guarda.

«A Festa do Outono dá as boas-vindas a uma nova estação e, ao longo de dois dias, o público pode participar em diversas atividades lúdico-pedagógicas, com abordagens ao ambiente e às artes, percursos e jogos que apresentam a biodiversidade do Parque de Serralves para miúdos e graúdos, numa iniciativa para toda a família», adianta a autarquia em comunicado.