Uma hora de estacionamento gratuito nos silos até 6 de janeiro na Covilhã

A primeira hora de estacionamento nos silos do Pelourinho e da Estação, na Covilhã, vai ser gratuita para impulsionar as atividades natalícias e apoiar o comércio local e as famílias.

Decidida por despacho do presidente da Câmara, Hélio Fazendeiro, a medida entrou em vigor no sábado e vai prolongar-se até 6 de janeiro de 2026. Os encargos vão ser totalmente suportados pelo município com objetivo «de atrair mais gente para o centro da cidade e ajudar a promover o comércio tradicional, contribuindo ainda para que as famílias tenham menos gastos, enquanto fazem as suas compras na época de Natal», refere a autarquia. «Esperamos que os covilhanenses e os turistas que nos visitam possam encontrar mais um motivo para fazer as suas compras no comércio tradicional», justifica Hélio Fazendeiro citado numa nota enviada pela Câmara da Covilhã a O INTERIOR.