Guarda FC imparável na Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG)

O Guarda FC somou, no domingo, a sexta vitória consecutiva na Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG) com uma goleada (5-0) na receção ao Aguiar da Beira.

O líder do campeonato mostrou os galões e não teve grandes dificuldades para se impor aos cabicancas, com Jovane Camará a fazer um “hat-trick” (24’, 41’ e 78’). Francisco Dias (55’) e Patrick Jesus (81’), de penálti, foram os outros marcadores de um jogo de sentido único. O Figueirense segue no encalço do Guarda FC e, desta feita, foi ganhar 3-2 ao terreno do Sporting Celoricense, enquanto o Vilanovenses recebeu em derrotou o Trancoso por 3-2 e o Fornos de Algodres atrasou-se fruto de um empate (3-3) na receção ao Sporting do Sabugal. Nos restantes jogos da sexta jornada, destaque para a primeira vitória do Sporting da Mêda, que venceu em casa o Vila Cortês do Mondego por 2-1, e para a goleada (5-1) do São Romão na receção ao Foz Côa. Por último, terminou empatada (1-1) a partida que opôs o penúltimo ao último classificado, Sporting de Vilar Formoso e Vila Franca das Naves, respectivamente.

O Guarda FC comanda com 18 pontos, mais três que o Figueirense, enquanto o Vilanovenses é terceiro com 13 pontos, à frente do trio formado por Trancoso, Fornos de Algodres (ambos com menos um jogo) e Aguiar da Beira, todos com 10 pontos. No fundo da tabela estão o Sp. Mêda, antepenúltimo com 3 pontos, Vila Franca Naves, penúltimo com 2 e o Sp. Vilar Formoso, último com 1 ponto. Este domingo joga-se o Foz Côa-Guarda FC, Trancoso-Figueirense, Vilanovenses-S. Romão, Vila Cortês-Fornos, Aguiar da Beira-Vila Franca, Sabugal-Celoricense e Vilar Formoso-Mêda. Na IIª Liga disputou-se a quarta jornada com o Gonçalense a receber e vencer o Casal de Cinza por 2-1, o Seia FC a ganhar 3-0 em Freixo de Numão e o Manteigas a fazer o mesmo em Paços da Serra, mas por 3-2. O jogo entre o Desportivo de Gouveia e o Pinhelenses não se realizou. O Sporting Gonçalense lidera com 10 pontos.