«Estudo não é técnico, é político, fraudulento», considera Sérgio Costa

«Não podemos tolerar este estudo, que de técnico não tem nada. É um estudo político, onde se quer branquear alguma coisa para proteger alguém ou algo mais. Nós não queremos crer que isso possa ser atendido num Estado de direito como o nosso», disse Sérgio Costa a O INTERIOR. O autarca vai mais longe e classifica mesmo o estudo de «fraudulento», uma conclusão a que chegou depois de falar com «vários especialistas, médicos e enfermeiros», da área. «O que nos dizem é que a Pediatria da Guarda é das melhores de toda a região Centro, seja pelos recursos humanos e pelas instalações», alega, recordando que o Estado acabou de investir cerca de 8 milhões de euros na requalificação do Pavilhão 5 para acolher o Departamento da Saúde da Mulher e da Criança.

«É preciso defender a elevação do nível da nossa Pediatria, no mínimo, para ombrear com as restantes para estarem todas classificadas da mesma forma. Não temos nada contra a Covilhã ou Castelo Branco, antes pelo contrário, juntos sermos sempre mais fortes, mas o que não podemos admitir é baixarem o nível do serviço da ULS da Guarda, contrariando o que já existe atualmente no nosso hospital. Jamais poderemos tolerar isso», acrescentou. Sérgio Costa garantiu que vai estar «na primeira linha» dos protestos e da contestação a essa proposta da Comissão Nacional da Saúde e da Mulher.

«Se tivermos bons governantes, com boa lucidez, e a olharem para o estudo de uma forma correta, naturalmente que a decisão não pode ser esta, porque não podemos comparar água com vinho», sustentou o edil guardense. Para Sérgio Costa, a Pediatria da ULS da Guarda é «atualmente, e nos próximos anos, aquela que oferece em toda a região da Beira Interior as melhores garantias de continuidade e da boa prestação dos cuidados de saúde. Por isso, os decisores políticos não podem ir conta a realidade dos factos».