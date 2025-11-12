Sp. Covilhã muda de treinador e vence

O Sporting da Covilhã obteve no domingo a segunda vitória da época e a primeira em casa, ao derrotar o Caldas, que liderava o Grupo B da Liga 3, por 2-1.

Rui Mota, o novo técnico dos serranos, contratado na semana passada após a rescisão de Bizarro, não podia ter melhor estreia. Com 44 anos, o treinador trabalhou na China entre 2016 e 2023 e orientava esta temporada os sub23 do Leixões na liga “Revelação”. O jogo da 10ª jornada, o primeiro da segunda volta, foi equilibrado na primeira parte, mas com maior pendor atacante dos locais, que abriram o ativo aos 54’, num remate forte e colocado do avançado Niang. Mas, aos 75’, Luís Farinha provocou um calafrio nas hostes serranas ao empatar a partida. O Covilhã não se mostrou afetado pelo golo visitante e partiu em busca da vitória, que chegou aos 85’ com um desvio oportuno, na pequena área, de Niang, que bisou no encontro, para gáudio do público.

Apesar da vitória, o Sp. Covilhã permanece no último lugar da geral, mas chega aos 10 pontos e está a cinco do grupo de promoção. A Liga 3 regressa no final do mês, com os “leões da Serra” a visitarem o antepenúltimo 1º de Dezembro, em igualdade pontual com os adversários da 11ª jornada. Antes, a 22 de novembro, o Covilhã recebe o Lusitano de Évora para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Não tem sido fácil a vida do Sp. Covilhã, que mudou de presidente e de treinador na semana passada. O novo líder da direção é agora Joel Vital, ex-jogador do clube durante nove épocas (2013-2022) e vice de Marco Pêba, que se demitiu do cargo há quinze dias. O dirigente foi designado presidente por cooptação e o seu nome vai ser votado pelos sócios na Assembleia-Geral do dia 20. Na Série B do Campeonato de Portugal, nova derrota para o “lanterna vermelha” Gouveia. Desta vez, os serranos perderam 3-0 em casa com o Alpendorada.