Francisco Moreira desiste e Ana Caramelo brilha em prova da Taça do Mundo de Gravel

Na prova de qualificação para o Campeonato do Mundo 2026, que vai decorrer em Nannup (Austrália), o manteiguense até começou bem, integrando uma fuga de cinco corredores que durante muitos quilómetros. Mas, perto do final dos 119 quilómetros, um dos adversários caiu e Francisco Moreira sofreu um toque que causou «um dano irremediável» no desviador das mudanças, que ficou bloqueado e entrou em modo de segurança. «Pouco me restava a fazer. Foi inglório, mas fiz tudo para continuar, o que não consegui. Foi a única prova em que não consegui terminar», lamentou o atleta, que efectuou a última prova da temporada. O belga Lukas Malezsewski e a alemã Rosa Kloser foram os vencedores da UCI Alentejo Gravel. A cariense Ana Caramelo (MatosMobility-Flexaco-IHS) foi a melhor portuguesa em prova, tendo falhado o pódio feminino por apenas três segundos.