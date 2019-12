Vilar Formoso: Requalificação do parque TIR a concurso até novembro de 2020

O concurso para a requalificação do parque TIR de Vilar Formoso poderá ser lançado «no máximo» até novembro de 2020, admitiu a ministra da Coesão Territorial, que, na quinta-feira, participou na terceira reunião de trabalho para a revitalização da zona de fronteira.

«Em janeiro lançaremos o procedimento para o projeto de requalificação do parque TIR e depois esperemos que para março/ abril possamos ter o projeto de arquitetura e de especialidades feito para que as Infraestruturas de Portugal lancem o procedimento da obra e, no máximo em outubro/ novembro, lancem o concurso para a obra», disse Ana Abrunhosa. A empreitada envolve «algumas vias e uma rotunda» e, por isso, a Infraestruturas de Portugal está a «discutir uma ligação à A25» que unirá Vilar Formoso à fronteira, e também fará a ligação à autoestrada espanhola A62, que vai até Salamanca. O autarca de Almeida, António Machado, disse-se satisfeito com estes compromissos. A construção do troço final da A25 deverá estar concluída no final de 2020, lembrou o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.

No global, o projeto implica também a construção, junto ao posto de turismo de Vilar Formoso, de «um Espaço Cidadão, um Espaço Empresa e um museu ou centro de interpretação sobre os portugueses no mundo». Na reunião participaram, além da ministra Ana Abrunhosa, os dois secretários de Estado da tua tutela (Desenvolvimento Regional e Valorização do Interior), a secretária de Estado do Turismo, o secretário de Estado das Infraestruturas e representantes de outras entidades, assim como os autarcas de Almeida, Vilar Formoso e do Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro. A próxima reunião do projeto “Porta Portugal” está agendada para março de 2020.