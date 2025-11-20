Vila de Aguiar da Beira acolhe comemorações do Dia da Unidade da GNR da Guarda

O Comando Territorial da GNR da Guarda vai celebrar, em Aguiar da Beira, o Dia da Unidade no próximo dia 2 de dezembro.

As comemorações terão início a 27 de novembro com uma demonstração de meios no Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca, estando patente, no átrio da Câmara Municipal, uma exposição de meios históricos da GNR de 24 de novembro a 2 de dezembro. Já no dia 30 de novembro, o Quinteto de Metais da GNR dará um concerto aberto à população no Centro Cultural local (21 horas). O ponto alto do 17º aniversário da Unidade terá lugar a 2 de dezembro, com uma cerimónia militar, a partir das 14h30, no Bairro Padre José Augusto Fonseca, junto ao recinto da feira quinzenal.