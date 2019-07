Vale do Côa: Arte paleolítica divulgada no Azerbaijão

A arte do Côa é o tema de uma exposição no Museu do Gobustan National Park, no Azerbaijão.

Inaugurada no dia 5, a mostra intitulada “Crossing Europe with Rock Art” pretende dar a conhecer a arte paleolítica do Vale do Côa no extremo oriental da Europa. A abertura aconteceu numa altura em que a capital azeri Baku acolheu a 43ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO, que entretanto decidiu os novos sítios e monumentos que passam a ostentar aquela chancela, entre os quais estão o Palácio de Mafra e o Santuário do Bom Jesus, em Braga. O Gobustan National Park foi classificado como Património Mundial em 2007, nove anos depois da mesma distinção ter sido atribuída ao Vale do Côa (1998). «A relação entre os dois países decorre da participação de ambos no Itinerário Cultural do Conselho da Europa, Prehistoric Rock Art Trails», recorda Bruno Navarro, presidente da Fundação Côa Parque, adiantando que exposição foi visitada pela delegação portuguesa presente naquela reunião, liderada pelo embaixador José Filipe Moraes Cabral, presidente da Comissão Nacional da UNESCO.