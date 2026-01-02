Um homem e uma mulher detidos por suspeita de introduzir droga na Prisão da Guarda

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, abordou e deteve, no dia 31 de dezembro, um homem e uma mulher «fortemente indiciados pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, durante uma visita a um recluso no Estabelecimento Prisional da Guarda».

O suspeito, um homem de 64 anos, foi detido em flagrante delito quando se preparava para introduzir naquele estabelecimento prisional doses individuais de cocaína e heroína, com a finalidade de ali serem vendidos aos reclusos em cumprimento de pena de prisão. Segundo comunicado da Polícia Judiciária, na sequência desta detenção, foi ainda detida, fora do flagrante delito, uma mulher de 70 anos, por ter fornecido o produto estupefaciente apreendido e ter atuado em conluio.

Os detidos irão ser agora presentes ao DIAP da Guarda, cujo inquérito é ali titulado.