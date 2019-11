Seia: Jantar de solidariedade assinala aniversário do Solar do Mimo

O Solar do Mimo – Centro de Acolhimento de Crianças em Risco vai comemorar o seu 19º aniversário com um jantar de solidariedade a realizar no dia 28, no Museu do Pão, em Seia.

A instituição tem como objetivo o acolhimento e a prestação de cuidados a crianças e jovens em risco, vítimas de violência doméstica, carência económica, de situações de privação de meio familiar negligente e de situações em que a integridade física e emocional esteja em causa. O jantar de solidariedade destina-se a angariar apoios para o Solar do Mimo e a promover um convívio com as suas crianças e jovens.