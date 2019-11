Seia: Antiga escola primária vai acolher Centro Interpretativo da República Afonso Costa

A Câmara de Seia vai reabilitar o edifício da antiga Escola Primária Afonso Costa para acolher o futuro Centro Interpretativo da República Afonso Costa.

A empreitada já foi adjudicada pelo valor global de 599.871,87 euros, mais IVA, e tem um prazo de execução de 365 dias. Segundo o município, a obra integra o Plano Estratégico de Reabilitação Urbana (PEDU) de Seia e tem uma comparticipação do FEDER de 85 por cento. O objetivo é criar «um equipamento cultural de referência regional/ nacional com as valências de investigação conservação e divulgação do conhecimento sobre a República», adianta a autarquia em comunicado. O projeto «visa recriar a vivência do universo político da primeira República, com particular enfoque num dos seus principais obreiros, o senense Afonso Augusto da Costa», que nasceu em Seia a 6 de março de 1871 e morreu em Paris a 11 de maio de 1937. O edifício terá espaços de investigação, áreas de consulta pública e expositiva, atividades científicas e culturais, arquivo, biblioteca e serviços educativos.