Resiestrela lança campanha “Toneladas de Ajuda”

A Resiestrela tem em curso uma campanha de valorização dos resíduos recicláveis destinada às IPSS da região.

Ao entregarem embalagens plásticas, metálicas, papel, cartão e vidro as instituições participantes receberão uma contrapartida financeira. Os materiais a reciclar poderão ser deixados diretamente nas instalações da empresa, no Centro de Triagem do Fundão, e nas sete estações de transferência e ecocentros dos municípios de Almeida, Celorico da Beira, Guarda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso. As IPSS que queiram participar devem inscrever-se através do email comunicacao@resiestrela.pt, e após a receção dos dados, é aberta uma ficha de cliente, que funciona como conta corrente por cada instituição de modo a quantificar o peso do material entregue. Em qualquer entrega será disponibilizado um talão de pesagem. Também são aceites entregas feitas por outras entidades, desde que feitas em nome de uma IPSS já inscrita na campanha.

Para o administrador delegado da Resiestrela, Nuno Heitor a empresa tem como missão «promover a reciclagem na sua região. Para tal, unimos a nossa missão ambiental a uma missão social, denominada “Toneladas de Ajuda”».