Rali de Portugal muda-se para Viseu em 2027 e 2028

No próximo ano de 2027 o centro de operações do Rali de Portugal muda-se para Viseu, segundo anunciou o presidente da Câmara Municipal, João Azevedo. Mais do que uma prova classificativa, o município, a cerca de uma hora da Guarda, passará a concentrar a logística do evento, incluindo manutenção, certificação, emergência e estruturas operacionais.

O executivo aprovou o contrato de patrocínio desportivo com o Automóvel Clube de Portugal, que prevê um investimento municipal anual de 400 mil euros, acrescido de até 150 mil euros em despesas logísticas e de comunicação. O acordo entre a autarquia e o Automóvel Clube de Portugal garante a realização do evento em Viseu em 2027 e 2028 que, durante duas semanas, vai acolher cerca de quatro mil pessoas que deverão trabalhar em Viseu, estando ainda prevista a realização de uma classificativa no concelho, em local a definir pela organização.